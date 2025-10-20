Гельмут Марко: «Полагаю, мне стоит послать Леклеру ящик банок «Ред Булл»

Марко поблагодарил Леклера за оборону от Норриса.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги Гран-при США, пошутив о том, что ему стоит послать Шарлю Леклеру ящик банок с энергетическим напитком «Ред Булл» за то, что тот так долго отбивался от атак Ландо Норриса на Гран-при США и помог Максу Ферстаппену комфортно выиграть гонку.

«Полагаю, мне стоит послать Леклеру ящик банок «Ред Булл». Но да, его оборона [от атак Ландо Норриса ] здорово нам помогла, избавила от давления сзади. Хотя нам все равно хватило бы скорости [для победы], даже если бы Ландо оказался прямо позади Макса.

Остались ли в календаре трассы, где Макс не мог бы победить? Нет. Потому что теперь просто нет трасс, на которых преимущество было бы у «Ред Булл» или у «Макларена ». Речь идет о разнице в десятые или даже тысячные доли секунды, о разнице в прохождении поворотов. И в такой ситуации разницу может обеспечить только один фактор.

Согласен ли я с тем, что теперь именно болид «Ред Булл» является лучшим в пелотоне? Нет. Но зато у «Ред Булл » есть самый быстрый гонщик», – рассказал Марко.

