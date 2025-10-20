1

Гельмут Марко: «Полагаю, мне стоит послать Леклеру ящик банок «Ред Булл»

Марко поблагодарил Леклера за оборону от Норриса.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги Гран-при США, пошутив о том, что ему стоит послать Шарлю Леклеру ящик банок с энергетическим напитком «Ред Булл» за то, что тот так долго отбивался от атак Ландо Норриса на Гран-при США и помог Максу Ферстаппену комфортно выиграть гонку.

«Полагаю, мне стоит послать Леклеру ящик банок «Ред Булл». Но да, его оборона [от атак Ландо Норриса] здорово нам помогла, избавила от давления сзади. Хотя нам все равно хватило бы скорости [для победы], даже если бы Ландо оказался прямо позади Макса.

Остались ли в календаре трассы, где Макс не мог бы победить? Нет. Потому что теперь просто нет трасс, на которых преимущество было бы у «Ред Булл» или у «Макларена». Речь идет о разнице в десятые или даже тысячные доли секунды, о разнице в прохождении поворотов. И в такой ситуации разницу может обеспечить только один фактор.

Согласен ли я с тем, что теперь именно болид «Ред Булл» является лучшим в пелотоне? Нет. Но зато у «Ред Булл» есть самый быстрый гонщик», – рассказал Марко.

Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера – 🤩

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoРед Булл
Гран-при США
logoЛандо Норрис
logoФеррари
logoШарль Леклер
logoМакларен
logoГельмут Марко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Стелла: «Ферстаппен в борьбе за титул – заглавными буквами. Я очень четко сказал это в Баку»
14 минуты назад
Льюис Хэмилтон: «Какое-то время надеялся на третье место, но после пит-стопа оказался в десяти секундах позади другой машины»
17 минут назад
Фредерик Вассер: «Горжусь «Феррари», которая прекрасно отыгралась после пятницы»
22 минуты назад
Андреа Стелла: «Была бы интересная битва за победу, если бы Норрису не пришлось бороться с Леклером»
43 минуты назад
Гельмут Марко: «С учетом отставания в 40 очков Ферстаппена не стоит считать фаворитом в борьбе за титул»
155 минут назад
Ландо Норрис – Леклеру о борьбе: «Было бы здорово, если бы все прошло чуть проще»
сегодня, 21:47
Оскар Пиастри: «Постараюсь отыграться, разобравшись в причинах, почему машина в Остине работала не лучшим образом»
3сегодня, 21:45
Леклер завоевал 6-й подиум в сезоне, у Хэмилтона – 0 после перехода в «Феррари»
14сегодня, 21:31
Лоран Мекьес: «Ферстаппен выступает на невероятном уровне»
1сегодня, 21:27
Шарль Леклер: «Переживал из-за старта на «софте», но обгон Норриса сильно помог в гонке»
4сегодня, 21:20
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
16 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07