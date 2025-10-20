Гельмут Марко: «С учетом отставания в 40 очков Ферстаппена не стоит считать фаворитом в борьбе за титул»

Марко не видит Ферстаппена фаворитом чемпионата.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко по итогам Гран-при США заявил, что Макса Ферстаппена не стоит считать фаворитом в борьбе за титул, несмотря на результаты последних гонок.

Ферстаппен выиграл три из четырех последних Гран-при и сократил отставание от лидирующего в общем зачете Оскара Пиастри до 40 очков.

«С учетом того, что на данный момент отставание Макса от лидера чемпионата составляет 40 очков, его не стоит считать фаворитом в борьбе за титул. Ситуация может очень быстр измениться. Так что нам стоит оценивать ситуацию от гонки к гонке», – рассказал Марко.

