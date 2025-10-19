Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при США
Леклер – гонщик дня на Гран-при США.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер был признан лучшим гонщиком по итогам воскресного заезда в Остине
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1».
На Гран-при США Леклер, стартовавший третьим, долгое время удерживал второе место, но в итоге пропустил Ландо Норриса («Макларен») и закончил заезд третьим – на той же позиции, с которой стартовал.
Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Пиастри – 5-й
