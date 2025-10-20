Фредерик Вассер: «Горжусь «Феррари», которая прекрасно отыгралась после пятницы»

В «Феррари» оценили подиум после трудного уик-энда в Остине.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о третьем месте Шарля Леклера и четвертом – Льюиса Хэмилтона по итогам Гран-при США. Этап изначально складывался для Скудерии не лучшим образом.

«Учитывая то, что развитие болида остановлено несколько месяцев назад, позитивное выступление в воскресенье объясняется лучшим пониманием машины. Была некоторая оптимизация, мы были сосредоточены на шинах.

Есть некоторая нестабильность в выступлениях – с «Мерседесом » это тоже случилось, ведь если не попадаешь в нужное рабочее окно с покрышками, легко можешь потерять пять-шесть десятых. Это и случилось с нами в пятницу. Но я очень горжусь командой, которая прекрасно отыгралась», – отметил менеджер в эфире итальянского Sky.

Шарль Леклер о том, где «Феррари» теряет время: «Везде. Таков потенциал болида, кажется»

Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при США