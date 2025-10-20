Зак Браун: «У Пиастри весь уик-энд были проблемы с темпом»

Браун подвел итоги гонки в Остине.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун рассказал о том, что команда в целом осталась довольна результатами Гран-при США, учитывая события на старте.

«Я рад, что этот уик-энд остался позади. Тем не менее, команда добилась хорошего результата. Как мне кажется, Ландо Норрис не уступал в скорости Максу Ферстаппену, но из-за стратегии «Феррари» и старта Леклера на «софте», с учетом случившегося в первом повороте, на то чтобы обогнать Шарля у нас ушло какое-то время, который был очень хорош.

У Оскара Пиастри весь уик-энд были проблемы с темпом. Это далеко не лучший для него Гран-при. Хотя его результат в итоге оказался не так плох.

И мои поздравления Максу Ферстаппену . Как и всегда, он был очень быстр. Но да, из-за того что Леклер стартовал на «софте» и отлично проехал первый круг, в итоге у нас ушло какое-то время на то, чтобы его обогнать.

Что касается Оскара, тот в этот уик-энд он просто не чувствовал себя комфортно за рулем болида – машина не работала так, как ему хотелось. Эта трасса не была в числе его любимых треков и в прошлом году, так что да, ему немного не хватало темпа», – рассказал Браун.

