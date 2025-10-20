Андреа Стелла: «Была бы интересная битва за победу, если бы Норрису не пришлось бороться с Леклером»

Стелла оценил потенциал «Макларена» после второго места в Остине.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла прокомментировал вторую позицию Ландо Норриса на Гран-при США и пятую – Оскара Пиастри .

«Если бы Ландо не пришлось бороться с Леклером практически всю гонку, была бы интересная битва с Ферстаппеном за победу. Это позитивный момент после некоторых трудных гонок в последнее время.

Надо изучить, что с Оскаром. Темп был не очень хорошим, но, уверен, в Мексике он выступит сильнее.

В целом результат не тот, какой нам хотелось бы – мы стремимся к победе, но это обнадеживающие результаты перед оставшейся частью сезона.

Мы понимали, что нам немного помешает [отсутствие наката в спринте], поэтому в каком-то смысле результат обнадеживает даже больше. Нужно извлекать этот темп в следующих гонках», – заявил босс.

