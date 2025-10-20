«Ред Булл» вызван к стюардам за инцидент на стартовой решетке
Представитель «Ред Булл» пообщается со стюардами после победного для Макса Ферстаппена Гран-при США.
Команду вызвали из-за инцидента на решетке перед стартом заезда. Один из сотрудников вернулся на решетку во время прогревочного круга. «Ред Булл» подозревают в «несоблюдении инструкций уполномоченных лиц».
Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера – 🤩
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
