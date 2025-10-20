Сайнс оштрафован за столкновение с Антонелли и потеряет 5 позиций на старте Гран-при Мехико
Сайнс потеряет 5 позиций на старте Гран-при Мехико.
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс получил штраф за столкновение с гонщиком «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при США.
Стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, признали Сайнса виновным в столкновении и выписали ему штраф.
Поскольку после столкновения с Антонелли Сайнс сошел с дистанции гонки и не мог отбыть штраф по ходу заезда, стюарды постановили, что испанец потеряет 5 позиций на старте следующего заезда – который пройдет в Мехико. Также Сайнсу было начислено 2 штрафных балла.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
