Сайнс оштрафован за столкновение с Антонелли и потеряет 5 позиций на старте Гран-при Мехико

Сайнс потеряет 5 позиций на старте Гран-при Мехико.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс получил штраф за столкновение с гонщиком «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли на Гран-при США.

Стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, признали Сайнса виновным в столкновении и выписали ему штраф.

Поскольку после столкновения с Антонелли Сайнс сошел с дистанции гонки и не мог отбыть штраф по ходу заезда, стюарды постановили, что испанец потеряет 5 позиций на старте следующего заезда – который пройдет в Мехико. Также Сайнсу было начислено 2 штрафных балла.

