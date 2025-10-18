Льюис Хэмилтон: «Не знаю, куда делась скорость «Феррари» – в практике все было нормально»

Хэмилтон озадачен нехваткой скорости в Остине.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при США , отметив, что у него нет ответов на вопрос о причинах резкого падения скорости болида.

«Очевидно, мы ожидали совсем другого темпа в квалификации. Я правда не знаю, куда делась наша скорость – в практике все выглядело хорошо, да и в первом сегменте я смотрелся неплохо.

Но затем все начало уплывать от нас, машиной было очень трудно управлять. Темп начал ускользать. То есть, отставание в 0,8 секунды от поула – это очень много», – рассказал Хэмилтон.

