Ландо Норрис – Леклеру о борьбе: «Было бы здорово, если бы все прошло чуть проще»

Леклер и Норрис обменялись репликами после напряженного сражения.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис занял второе место после того, как дважды обогнал соперника из «Феррари» Шарля Леклера .

Монегаск стартовал на мягких шинах и опередил британца на старте. Перед награждением Шарль обратился к коллеге:

«Я думал, Ландо, ты стартуешь на «софте».

Позже Норрис пошутил по поводу упорной борьбы с Леклером:

«Было бы здорово, если бы все прошло чуть проще».

Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера – 🤩