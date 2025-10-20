Ландо Норрис – Леклеру о борьбе: «Было бы здорово, если бы все прошло чуть проще»
Леклер и Норрис обменялись репликами после напряженного сражения.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис занял второе место после того, как дважды обогнал соперника из «Феррари» Шарля Леклера.
Монегаск стартовал на мягких шинах и опередил британца на старте. Перед награждением Шарль обратился к коллеге:
«Я думал, Ландо, ты стартуешь на «софте».
Позже Норрис пошутил по поводу упорной борьбы с Леклером:
«Было бы здорово, если бы все прошло чуть проще».
