  • Джордж Расселл о 5-м месте: «Результат в целом отражает текущее положение «Мерседеса»
Джордж Расселл о 5-м месте: «Результат в целом отражает текущее положение «Мерседеса»

Расселл надеется отыграться в спринте в Остине.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при США, отметив, что 5-е место в целом отражает текущее положение команды.

При этом Расселл надеется, что в условиях гонки у «Мерседеса» будут шансы отыграться.

«Как мы говорим весь этот год, в хорошие дни мы способны бороться за самые высокие места, а в плохие мы оказываемся где-то пятыми. Этот день вышел не лучшим. Этапы со спринтами порой могут быть очень непростыми.

Думаю, что потенциально, как я уже говорил, в гонке наша машина может работать лучше, чем в квалификации. У нас есть некоторые проблемы в скоростных поворотах, так что когда в условиях гонки вы едете немного медленнее в сравнении с квалификацией, а машина не так сильно прижимается к асфальту, мы можем быть немного быстрее в сравнении с конкурентами. Но в целом этот результат отражает текущее положение «Мерседеса», – рассказал Расселл.

Расклады «Ф-1» в США: самая равная битва четырех команд за год?

