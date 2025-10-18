Зак Браун: «В «Макларене» понимают, что может повториться 2007-й. Команда готова к этому»

Браун допустил, что пилоты «Макларена» могут упустить титул так же, как в сезоне-2007.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун заявил, что команда продолжит придерживаться правил, подразумевающих борьбу между напарниками, даже несмотря на риск упустить титул в личном зачете.

На данный момент Оскар Пиастри лидирует в чемпионате с 336 очками, у Ландо Норриса – 314. Следом за ними идет пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен, у которого 273 очка.

У Брауна спросили, не боится ли он повторения ситуации 2007 года, когда из-за внутренних распрей в «Макларене» между Фернандо Алонсо и Льюисом Хэмилтоном титул ушел к гонщику «Феррари» Кими Райкконену.

«Это риск, не так ли? Если у вас ситуация с пилотами такая же, как в 2007-м, когда у них было одинаковое количество очков и Кими едва опередил их. Но именно так «Макларен» хочет бороться. Мы хотим, чтобы оба наших пилота имели шансы на титул.

Когда ты определяешь первый и второй номер, это ставит под угрозу победу в Кубке конструкторов. Это сложный спорт. Мы гонщики. Мы хотим гоняться.

Мы хотим, чтобы у обоих наших пилотов был шанс на титул, и в этом есть определенный риск – как в 2007-м. Но мы в курсе этого и готовы к подобному исходу.

