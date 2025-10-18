Карлос Сайнс: «Попадание в топ-7 – очень хороший результат для «Уильямса»

Сайнс доволен результатом квалификации к спринту в Остине.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при США , а также поделился мнением о перспективах команды в предстоящем заезде.

«До квалификации [в практике] мне удалось проехать всего несколько кругов. Так что попадание в топ-7 – это для нас очень хороший результат.

Возможно, в спринте мы поборемся за очки с Фернандо Алонсо, Алексом Албоном и Нико Хюлькенбергом. А вот «Мерседес » и «Феррари », скорее всего, снова окажутся для нас слишком быстры», – рассказал Сайнс.

