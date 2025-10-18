Карлос Сайнс: «Попадание в топ-7 – очень хороший результат для «Уильямса»
Сайнс доволен результатом квалификации к спринту в Остине.
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при США, а также поделился мнением о перспективах команды в предстоящем заезде.
«До квалификации [в практике] мне удалось проехать всего несколько кругов. Так что попадание в топ-7 – это для нас очень хороший результат.
Возможно, в спринте мы поборемся за очки с Фернандо Алонсо, Алексом Албоном и Нико Хюлькенбергом. А вот «Мерседес» и «Феррари», скорее всего, снова окажутся для нас слишком быстры», – рассказал Сайнс.
Расклады «Ф-1» в США: самая равная битва четырех команд за год?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости