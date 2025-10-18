0

У экс-команды Мазепина «Хайтек» появился китайский акционер

В управлении «Хайтека» произошли изменения.

Китайский предприниматель Лю Го Цай стал новым акционером команды из младших «формул» «Хайтек» – коллектива, который ранее на 75 процентов принадлежал российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину, отцу экс-гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина.

Сообщается, что теперь Го Цай косвенно или напрямую владеет 75% акций команды и обладает правом голоса. Более того, он получил право назначать или снимать с должности большинство членов совета директоров команды.

Оливер Оукс при этом сохранит должность руководителя «Хайтека».

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Formula Scout
Оливер Оукс
Дмитрий Мазепин
Хайтек
logoНикита Мазепин
logoФормула-3
logoФормула-2
