У экс-команды Мазепина «Хайтек» появился китайский акционер

В управлении «Хайтека» произошли изменения.

Китайский предприниматель Лю Го Цай стал новым акционером команды из младших «формул» «Хайтек» – коллектива, который ранее на 75 процентов принадлежал российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину, отцу экс-гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина .

Сообщается, что теперь Го Цай косвенно или напрямую владеет 75% акций команды и обладает правом голоса. Более того, он получил право назначать или снимать с должности большинство членов совета директоров команды.

Оливер Оукс при этом сохранит должность руководителя «Хайтека».

Друга-гонщика Мика Шумахера судят за изнасилование медсестры Михаэля! Что?!

