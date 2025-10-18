0

Арвид Линдблад выступит в 1-й практике перед Гран-при Мехико

Линдблад проведет тренировку в «Ф-1» в Мехико.

Пилот «Ф-2» и юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад выступит в первой практике «Формулы-1» перед Гран-при Мехико. Это подтвердил советник команды Гельмут Марко.  

Пока не уточняется, за рулем какого именно болида поедет гонщик – «Рейсинг Буллз» или «Ред Булл».

Ранее в этом сезоне Линдблад провел практику на RB21 в Сильверстоуне.

Гельмут Марко: «Данн не вариант для «Ред Булл». Линдблад – одна из надежд команды»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Рейсинг Буллз
Формула-2
Ред Булл
Гельмут Марко
Формула-1
Арвид Линдблад
Гран-при Мексики
