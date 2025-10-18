Зак Браун о последствиях для Норриса: «Макларен» старается быть открытым. Но это спорт, нельзя рассказывать все»

Браун отказался делиться подробностями о последствиях для Норриса.

Исполнительный директор «Макларена » объяснил, почему в команде не раскрывают, с какими именно последствиями столкнется Ландо Норрис из-за контакта с Оскаром Пиастри на старте Гран-при Сингапура .

«Мы боремся с девятью другими командами. Не думаю, что кто-то захочет показывать другим свой подход к гонкам.

Мы стараемся быть настолько открытыми, насколько это возможно, но есть причина, по которой брифинги инженеров проводятся внутри команд – иначе мы начали бы приглашать к себе другие команды. Думаю, это лучшее, что мы можем вам дать.

Мы стремимся быть максимально открытыми, говоря о том, что будут определенные последствия – думаю, это довольно прозрачный подход. В конце концов это спорт, мы не можем рассказывать все. Мы же не будем рассказывать вам про свои настройки – здесь то же самое», – пояснил Браун.

