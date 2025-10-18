4-е место Хюлькенберга стало лучшим результатом «Заубера» в квалификациях к спринту
Хюлькенберг отметился достижением в Остине.
Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг показал 4-е время в квалификации к спринту перед Гран-при США.
Это лучший результат команды за все время существования данного формата.
Нико Хюлькенберг о 4-м месте: «Еще после 1-й практики не понимали, откуда взялась такая скорость «Заубера»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
