4-е место Хюлькенберга стало лучшим результатом «Заубера» в квалификациях к спринту

Хюлькенберг отметился достижением в Остине.

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг показал 4-е время в квалификации к спринту перед Гран-при США .

Это лучший результат команды за все время существования данного формата.

Нико Хюлькенберг о 4-м месте: «Еще после 1-й практики не понимали, откуда взялась такая скорость «Заубера»

