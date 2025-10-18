  • Спортс
0

4-е место Хюлькенберга стало лучшим результатом «Заубера» в квалификациях к спринту

Хюлькенберг отметился достижением в Остине.

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг показал 4-е время в квалификации к спринту перед Гран-при США.

Это лучший результат команды за все время существования данного формата.

Нико Хюлькенберг о 4-м месте: «Еще после 1-й практики не понимали, откуда взялась такая скорость «Заубера»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Формула-1
Гран-при США
Нико Хюлькенберг
Заубер
