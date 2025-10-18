Фернандо Алонсо: «Это была одна из лучших квалификаций в сезоне»
Алонсо доволен квалификацией к спринту в Остине.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при США, отметив, что был рад шестому месту и продемонстрированной скорости.
«Это была одна из лучших квалификаций в сезоне. В третьем сегменте мы выжали все, добились максимально возможного результата.
При этом мы понимаем, что в спринте обе «Феррари» должны оказаться впереди нас. Тем не менее, я все равно чувствую себя посвежевшим и мотивированным», – рассказал Алонсо.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
