Фернандо Алонсо: «Это была одна из лучших квалификаций в сезоне»

Алонсо доволен квалификацией к спринту в Остине.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при США , отметив, что был рад шестому месту и продемонстрированной скорости.

«Это была одна из лучших квалификаций в сезоне. В третьем сегменте мы выжали все, добились максимально возможного результата.

При этом мы понимаем, что в спринте обе «Феррари» должны оказаться впереди нас. Тем не менее, я все равно чувствую себя посвежевшим и мотивированным», – рассказал Алонсо.

