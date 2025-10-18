  • Спортс
  • Лиам Лоусон: «Заработать очки в спринте будет сложно – для этого нужно отыграть семь позиций»
0

Лиам Лоусон: «Заработать очки в спринте будет сложно – для этого нужно отыграть семь позиций»

Лоусон оценил перспективы на спринт в Остине.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при США, отметив, что заработать очки в предстоящем заезде будет трудно.

«Мы пошли на риск, решившись проехать всего один быстрый круг. Большинство других проехало по два круга.

Наша машина была вполне быстрой, но в конце сессии нам помешал трафик – и я даже не знаю, успел ли «Уильямс» уехать на быстрый круг или нет. Но меня заблокировали и в начале круга, и в конце.

Да, порой такое случается. Но, как кажется, в данном случае все зашло слишком далеко. И да, мы разочарованы результатом, потому что наша машина и впрямь была быстрой. С учетом стартовых позиций спринт будет тяжелым.

Заработать очки будет сложно – для этого нужно отыграть семь позиций. Но мы будем атаковать, это точно. Посмотрим, что будет с шинами – может быть, мы сможем что-то сделать за счет стратегии [выбора типа шин на старт спринта]», – рассказал Лоусон.

Расклады «Ф-1» в США: самая равная битва четырех команд за год?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЛиам Лоусон
Гран-при США
logoРейсинг Буллз
logoФормула-1
