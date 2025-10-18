Фернандо Алонсо: «Вряд ли сезон-2025 станет запоминающимся для «Астон Мартин»

Алонсо доволен своими выступлениями в сезоне-2025.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при США , отметив, что удачные выступления придают ему дополнительную мотивацию.

Хотя при этом Алонсо признал, что в целом нынешний сезон вряд ли стоит отнести к числу лучших для команды.

«Да, подобные выступления и результаты приносят чувство удовлетворения. И со своей стороны я считаю, что в этом сезоне выступаю очень хорошо – особенно в квалификациях.

В то же время в гонках мы зачастую все равно откатываемся на изначальные позиции, и в целом бывают как взлеты, так и падения. Впрочем, как и у всех. Но да, вряд ли сезон-2025 станет запоминающимся для «Астон Мартин » с точки зрения и очков, и выступлений.

Тем не менее, мы продолжаем атаковать, не сбавляем обороты. И подобные результаты определенно придают мне дополнительную мотивацию», – рассказал Алонсо.

