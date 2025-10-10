  • Спортс
Палоу обвинил «Макларен» в обмане из-за подписания Пиастри: «Браун говорил, что поможет мне попасть в «Ф-1». Думал, он был искренен»

Палоу объяснил, почему считает себя обманутым «Маклареном».

Четырехкратный чемпион «Индикара» и пилот «Чип Гэнасси» Алекс Палоу высказался о ситуации с «Маклареном».

В 2022-м он присоединился к программе «Макларена», за который должен был дебютировать в «Индикаре» в 2024 году. Однако в 2023-м Палоу разорвал контракт и остался в «Чип Гэнасси». Теперь в Уокинге требуют у гонщика 20 миллионов долларов за нарушение условий контракта – в Лондоне проходит суд по этому делу.

По словам пилота, именно «Макларен» обратился нему. После беседы со своим консультантом Даниэле Аудеро испанец попросил менеджера передать исполнительному директору команды Заку Брауну, что он заинтересован только в «Формуле-1».

«Я был очень расстроен, переживал и злился из-за того, что «Макларен» подписал другого новичка [Оскара Пиастри], а не меня. 22 сентября у них был разговор с Заком [Брауном]. Зак сказал, что им нужен кто-то, кто будет быстр в 2023-м, и что это никак не повлияет на мои шансы попасть в «Ф-1».

Единственное, что меня привлекало, – возможность попасть в «Ф-1». Это были мои амбиции, ведь это самая крупная серия на одноместных болидах. Во время тестов с «Маклареном» Зак сказал мне, что уверен, что у нас получится все реализовать и что он поможет мне подготовиться к «Ф-1». В тот момент я думал, что он был искренен», – сказал Палоу.

Алекс также рассказал, что обедал вместе с Брауном после того, как «Макларен» подписал Пиастри. По словам испанца, Зак объяснил, что австралийца взял тогдашний руководитель команды Андреас Зайдль.

«Зак сказал, что перед 2024-м они сравнят мой темп с темпом Пиастри. Так сказал Зак, с его точки зрения, появление Оскара никак не повлияло на мои шансы попасть в «Ф-1». Однако я знал, что все изменилось. С того момента я начал больше склоняться к тому, чтобы остаться с «Чип Гэнасси» в будущем».  

Браун заявил, что «не водил за нос» Палоу – пилот был планом В на 2024-й в «Ф-1». «Макларен» судится с чемпионом «Индикара» за 20 млн долларов
 

