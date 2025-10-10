Палоу обвинил «Макларен» в обмане из-за подписания Пиастри: «Браун говорил, что поможет мне попасть в «Ф-1». Думал, он был искренен»

Палоу объяснил, почему считает себя обманутым «Маклареном».

Четырехкратный чемпион «Индикара» и пилот «Чип Гэнасси» Алекс Палоу высказался о ситуации с «Маклареном».

В 2022-м он присоединился к программе «Макларена », за который должен был дебютировать в «Индикаре » в 2024 году. Однако в 2023-м Палоу разорвал контракт и остался в «Чип Гэнасси». Теперь в Уокинге требуют у гонщика 20 миллионов долларов за нарушение условий контракта – в Лондоне проходит суд по этому делу.

По словам пилота, именно «Макларен» обратился нему. После беседы со своим консультантом Даниэле Аудеро испанец попросил менеджера передать исполнительному директору команды Заку Брауну , что он заинтересован только в «Формуле-1».

«Я был очень расстроен, переживал и злился из-за того, что «Макларен» подписал другого новичка [Оскара Пиастри ], а не меня. 22 сентября у них был разговор с Заком [Брауном]. Зак сказал, что им нужен кто-то, кто будет быстр в 2023-м, и что это никак не повлияет на мои шансы попасть в «Ф-1».

Единственное, что меня привлекало, – возможность попасть в «Ф-1». Это были мои амбиции, ведь это самая крупная серия на одноместных болидах. Во время тестов с «Маклареном» Зак сказал мне, что уверен, что у нас получится все реализовать и что он поможет мне подготовиться к «Ф-1». В тот момент я думал, что он был искренен», – сказал Палоу.

Алекс также рассказал, что обедал вместе с Брауном после того, как «Макларен» подписал Пиастри. По словам испанца, Зак объяснил, что австралийца взял тогдашний руководитель команды Андреас Зайдль.

«Зак сказал, что перед 2024-м они сравнят мой темп с темпом Пиастри. Так сказал Зак, с его точки зрения, появление Оскара никак не повлияло на мои шансы попасть в «Ф-1». Однако я знал, что все изменилось. С того момента я начал больше склоняться к тому, чтобы остаться с «Чип Гэнасси» в будущем».

Браун заявил, что «не водил за нос» Палоу – пилот был планом В на 2024-й в «Ф-1». «Макларен» судится с чемпионом «Индикара» за 20 млн долларов

