Мика Хаккинен: «Ферстаппен – пилот без напарников, потому что никто из них не может с ним сравняться. Это говорит о величии Макса»
Хаккинен назвал показатель величия Ферстаппена.
Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен ответил на вопрос о быстрейшем действующем пилоте на одном круге.
«Макс [Ферстаппен] – он невероятен. Потрясающе, насколько он целостный гонщик.
Это пилот без напарников, потому что никто из них не может с ним сравняться. И именно это больше всего говорит о его величии. Он абсолютно лучший», – заявил финн.
Джонни Херберт о прогрессе «Ред Булл»: «У них быстрейший пилот в «Ф-1». Худший сценарий для «Макларена»
Жак Вильнев о чемпионе-2025: «Ферстаппен. Это будет лучший титул Макса»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости