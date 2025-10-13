Мика Хаккинен: «Ферстаппен – пилот без напарников, потому что никто из них не может с ним сравняться. Это говорит о величии Макса»

Хаккинен назвал показатель величия Ферстаппена.

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен ответил на вопрос о быстрейшем действующем пилоте на одном круге.

«Макс [Ферстаппен] – он невероятен. Потрясающе, насколько он целостный гонщик.

Это пилот без напарников, потому что никто из них не может с ним сравняться. И именно это больше всего говорит о его величии. Он абсолютно лучший», – заявил финн.

