Андреа Стелла: «В гонке «Макларен» способен воспользоваться сильными сторонами болида»

В «Макларене» нацелены реабилитироваться в гонке за провал в техасском спринте.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла отреагировал на вторую позицию Ландо Норриса и шестую – Оскара Пиастри в квалификации к Гран-при США.

«Нам нужно доказать, что у нас сильная гоночная скорость. С нетерпением ждем завтрашнего дня, ведь нас, безусловно, очень разочаровало, что не получилось выступить в спринте.

Как я уже говорил перед спринтом, в гоночной борьбе мы способны воспользоваться сильными сторонами болида, особенно в жарких условиях и когда шины деградируют.

Ждем гонку с нетерпением. Такова наша цель, и необходимо оставаться сосредоточенными», – подчеркнул глава команды.

