Зак Браун об аварии Пиастри и Норриса: «Поменял мнение – Хюлькенберг не виноват»

Браун признал, что погорячился с обвинениями в адрес Хюлькенберга.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун по-новому взглянул на аварию между напарниками Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом .

Сразу после инцидента босс возложил ответственность на пилота «Заубера » Нико Хюлькенберга .

Во время квалификации Браун вновь прокомментировал эпизод:

«Я пересмотрел и, думаю, поменял мнение. Не могу винить Нико.

Это было в пылу момента, и, естественно, я был обеспокоен происходящим, в первом повороте было много инцидентов.

Но не считаю, что виноват Нико».

Зак Браун о двойном сходе: «Ни один из пилотов «Макларена» не виноват. Любительский пилотаж от некоторых гонщиков»

Владимир Башмаков: «Пиастри забыл о соперниках позади, комментарии Брауна и Стеллы неуважительны – будто все должны куда-то деться ради «Макларена»