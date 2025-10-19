Зак Браун об аварии Пиастри и Норриса: «Поменял мнение – Хюлькенберг не виноват»
Браун признал, что погорячился с обвинениями в адрес Хюлькенберга.
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун по-новому взглянул на аварию между напарниками Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.
Сразу после инцидента босс возложил ответственность на пилота «Заубера» Нико Хюлькенберга.
Во время квалификации Браун вновь прокомментировал эпизод:
«Я пересмотрел и, думаю, поменял мнение. Не могу винить Нико.
Это было в пылу момента, и, естественно, я был обеспокоен происходящим, в первом повороте было много инцидентов.
Но не считаю, что виноват Нико».
Зак Браун о двойном сходе: «Ни один из пилотов «Макларена» не виноват. Любительский пилотаж от некоторых гонщиков»
Владимир Башмаков: «Пиастри забыл о соперниках позади, комментарии Брауна и Стеллы неуважительны – будто все должны куда-то деться ради «Макларена»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости