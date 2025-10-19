  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Зак Браун об аварии Пиастри и Норриса: «Поменял мнение – Хюлькенберг не виноват»
0

Зак Браун об аварии Пиастри и Норриса: «Поменял мнение – Хюлькенберг не виноват»

Браун признал, что погорячился с обвинениями в адрес Хюлькенберга.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун по-новому взглянул на аварию между напарниками Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

Сразу после инцидента босс возложил ответственность на пилота «Заубера» Нико Хюлькенберга.

Во время квалификации Браун вновь прокомментировал эпизод:

«Я пересмотрел и, думаю, поменял мнение. Не могу винить Нико.

Это было в пылу момента, и, естественно, я был обеспокоен происходящим, в первом повороте было много инцидентов.

Но не считаю, что виноват Нико».

Зак Браун о двойном сходе: «Ни один из пилотов «Макларена» не виноват. Любительский пилотаж от некоторых гонщиков»

Владимир Башмаков: «Пиастри забыл о соперниках позади, комментарии Брауна и Стеллы неуважительны – будто все должны куда-то деться ради «Макларена»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoМакларен
Гран-при США
logoНико Хюлькенберг
logoЗак Браун
logoОскар Пиастри
logoЗаубер
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при США-2025. Квалификация началась. Бортолето, Окон, Стролл, Албон и Аджар выбыли после первого сегмента
488 минут назадLive
Аджар разбил болид в квалификации к Гран-при США
33 минуты назадФото
Тед Кравиц: «Болиды Пиастри и Норриса будут готовы к квалификации»
49 минут назад
Владимир Башмаков: «Пиастри забыл о соперниках позади, комментарии Брауна и Стеллы неуважительны – будто все должны куда-то деться ради «Макларена»
457 минут назад
Нико Хюлькенберг о столкновении: «Все, что мы делали со вчерашнего дня, можно отправлять в мусорную корзину»
1сегодня, 20:34
Юки Цунода о прорыве с 18-го на 7-е место: «Риск стоил того»
3сегодня, 20:16
Ландо Норрис об аварии: «Причиной стали события, которые произошли позади нас, мне просто не повезло»
2сегодня, 20:01
Стример Мэддисон про аварию Норриса и Пиастри: «Они отдадут титул с этими двумя хламарями?»
7сегодня, 20:00Киберспорт
Тото Вольфф об аварии на старте спринта: «На 70% это вина Хюлькенберга, на 30% – Пиастри»
сегодня, 19:59
Ланс Стролл извинился перед Оконом после аварии: «Думал, я достаточно близок, чтобы нырнуть»
1сегодня, 19:55
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07