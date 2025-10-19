Аджар разбил болид в квалификации к Гран-при США
Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар завершил квалификацию к Гран-при США серьезной аварией.
Инцидент случился на первых минутах первого сегмента: француз потерял контроль над машиной, развернулся и сильно ударился о барьеры в шестом повороте.
Сессию прервали красными флагами. Гонщик сообщил, что не пострадал.
