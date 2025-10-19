1

Шарль Леклер: «Третье место стал большим сюрпризом»

Леклер приятно удивлен 3-му месту в квалификации.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при США, а также рассказал о целях на воскресную гонку.

«Третье место стал большим сюрпризом. Особенно учитывая то, что уик-энд с самого начала складывался для «Феррари» весьма тяжело.

Мы постарались все сделать правильно в квалификации, и нам это удалось, но я думаю, что нам предстоит еще во многом разобраться в работе с нашим болидом. Потому что сейчас мы наблюдаем слишком большие перепады в скорости по ходу уик-энда без фундаментальных изменений.

Тем не менее, утренний спринт получился интересным, мы многое выяснили. Мы применили полученные знания в квалификации – и, как кажется, это сработало. Надеюсь, нам удастся наверстать упущенное.

Обычно болид «Феррари» лучше проявляет себя в гонках, это радует. Не знаю, хватит ли нам скорости для борьбы с Максом Ферстаппеном и «Макларенами» за победу, но мы сделаем все возможное. Надеюсь, мы хорошо стартуем в гонке, а потом постараемся побороться за самые высокие места», – рассказал Леклер.

Александр Моисеенко
Sky Sports
