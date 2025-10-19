Ландо Норрис: «Доволен 2-м местом. Могло сложиться хуже, шансов на поул не было»

Норрис высказался о втором результате в квалификации в Остине.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис уступил лишь гонщику «Ред Булл » Максу Ферстаппену в квалификации к Гран-при США.

«Сегодня было труднее по какой-то причине. Вчера мне было комфортно в болиде. Не знаю – может, все остальные немного прибавили или ветер повлиял на нас сильнее, но мы оба испытывали сложности с тем, чтобы собрать круги и показать скорость этого парня [Ферстаппена].

Мы атаковали, и я все равно доволен вторым местом. Могло сложиться хуже. Но шансов на поул сегодня не было», – сказал британец после сессии.

Ландо также поделился мнением о предстоящей гонке:

«Не быть подбитым – вот моя установка на завтра! Надеюсь на хорошую борьбу с Максом. У нас были классные битвы в прошлом, и я с нетерпением жду следующую».

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Пиастри – 6-й