Макс Ферстаппен: «Просто старался собрать хороший круг»

Ферстаппен доволен поулом в Остине.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при США , ответив, что остался удовлетворен свои выступлением и результатом сессии.

«Все прошло хорошо. Как мне кажется, наша машина отлично работала в каждом сегменте квалификации. Я просто старался собрать хороший круг, а на данной трассе это порой не так уж просто.

Еще было очень жарко, а также на трассе был очень сильный ветер – на первом секторе был очень сильный попутный ветер, что здорово мешало.

Первая попытка в третьем сегменте получилась хорошей. Мне удалось немного улучшить свое время в сравнении с результатом во втором сегменте. К сожалению, я не смог проехать финальный быстрый круг. На круге выезда из боксов в конце сессии творился настоящий хаос, но нам, к счастью, не понадобился еще один быстрый круг», – рассказал Ферстаппен.

