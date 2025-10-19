Оскар Пиастри: «Этот уик-энд еще далеко не закончен»

Пиастри надеется отыграться в Остине.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при США , отметив, что рассчитывает отыграться в предстоящей гонке.

«Я особо не ошибался. Просто мне не удалось поймать хороший ритм по ходу квалификации, мне было трудно. Очевидно, мы постараемся выяснить причину. Но да, нас ждет тяжелая битва.

Сложно сказать, сможем ли мы побороться с «Ред Булл». Макс Ферстаппен был быстр по ходу всего уик-энда, так что посмотрим, что случится в гонке. Мы понятия не имеем, чего ждать.

Что касается столкновения с Ландо [Норрисом, в спринте], то мне кажется, что это был гоночный инцидент. Мы с Ландо оба были далеки от попадания на апекс – в такой ситуации было невозможно правильно оценить ситуацию на всей трассе.

Если бы я в тот момент знал, что позади меня поворот пытаются пройти сразу три машины, выстроившись в ряд – тогда, возможно, я бы действовал немного иначе. Тем не менее, гонщик должен доверять своему чутью – именно так я и действовал в данной ситуации.

Думаю, в гонке есть шанс на перезагрузку. Хотя понятно, что в отсутствии желаемой скорости тебе не слишком комфортно. Тем не менее, в гонке у нас будет множество возможностей. Например, за счет стратегии. Надеюсь, что и наш темп окажется хорош. На этой трассе вполне возможно обгонять, так что посмотрим, что мы сможем сделать. Это уик-энд еще далеко не закончен», – рассказал Пиастри.

