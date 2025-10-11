Льюис Хэмилтон: «Поддержка со стороны Вассера невероятна. «Феррари» становится все сильнее»

Хэмилтон доволен работой Вассера в «Феррари».

Пилот «Феррари » отметил роль руководителя команды Фредерика Вассера в поддержании боевого духа внутри коллектива.

«Поддержка со стороны Фреда невероятна. Как мы знаем, год складывается не лучшим образом, но мы многому научились. Думаю, мы становимся все сильнее и сильнее.

Мне кажется, как команда мы сплочены и едины как никогда прежде. Нам все еще есть что улучшить, и мы не питаем иллюзий. Все максимально сфокусированы на том, чтобы добиться прогресса. Сейчас мы учимся везде – даже в такой гонке, как в Сингапуре.

Мы изучаем последнюю гонку и оцениваем наши недостатки – лучше столкнуться с этим сейчас, чем во время борьбы за титул», – сказал Хэмилтон .

