Джонни Херберт: «Феррари» нужно сосредоточиться на Хорнере. Команде не хватает лидера»

Херберт отметил, что «Феррари» следует подумать о подписании Хорнера.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что «Феррари» нужно серьезно задуматься о смене руководителя команды и присмотреться к бывшему шефу «Ред Булл» Кристиану Хорнеру .

«В «Феррари» должны сосредоточиться на Хорнере. Пилоты не проблема, болиду не хватает скорости. Им пока не удалось привлечь необходимых людей, чтобы создать машину, способную показывать хорошую скорость на трассе.

Когда [Эдриан] Ньюи покинул «Макларен», Хорнер убедил его принять вызов в «Ред Булл» и создал обстановку, в которой Ньюи мог дышать и процветать. Когда Ньюи оказывается в таких условиях, то из его таланта можно извлечь максимум.

Именно этого «Феррари» пока не удалось достичь. Им не хватает лидера. Руководство командой заключается в том, чтобы привлечь правильных людей, а затем дать им свободу делать то, что они хотят.

Я знаю, что недавно [Фредерик] Вассер подписал новый контракт, но если следующий год начнется со слабых результатов, то им нужно что-то сделать», – заявил Херберт .

