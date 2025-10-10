Джонни Херберт: «Феррари» нужно сосредоточиться на Хорнере. Команде не хватает лидера»
Бывший пилот «Формулы-1» считает, что «Феррари» нужно серьезно задуматься о смене руководителя команды и присмотреться к бывшему шефу «Ред Булл» Кристиану Хорнеру.
«В «Феррари» должны сосредоточиться на Хорнере. Пилоты не проблема, болиду не хватает скорости. Им пока не удалось привлечь необходимых людей, чтобы создать машину, способную показывать хорошую скорость на трассе.
Когда [Эдриан] Ньюи покинул «Макларен», Хорнер убедил его принять вызов в «Ред Булл» и создал обстановку, в которой Ньюи мог дышать и процветать. Когда Ньюи оказывается в таких условиях, то из его таланта можно извлечь максимум.
Именно этого «Феррари» пока не удалось достичь. Им не хватает лидера. Руководство командой заключается в том, чтобы привлечь правильных людей, а затем дать им свободу делать то, что они хотят.
Я знаю, что недавно [Фредерик] Вассер подписал новый контракт, но если следующий год начнется со слабых результатов, то им нужно что-то сделать», – заявил Херберт.
