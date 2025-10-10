Валттери Боттас: «Уже посетил базу «Кадиллака». Не ожидал, что она окажется настолько продвинутой»

Боттас отметил, что уже побывал на базе «Кадиллака».

Резервный пилот «Мерседеса » Валттери Боттас рассказал, что уже успел посетить базу «Кадиллака», за который будет выступать в следующем сезоне.

«Думаю, в этот уик-энд «Мерседес» и «Кадиллак» обсудят вопрос моей работы с симулятором. Я смогу рассказать об этом позже.

Я уже посетил базу команды в Сильверстоуне – просто бегло осмотрелся: не ожидал, что она окажется настолько продвинутой. Конечно, предстоит еще много работы, но то, что я увидел, было впечатляющим. Это придает мне уверенности в будущем», – сказал Боттас.

Валттери Боттас: «Мерседес» уже разрешает мне работать с «Кадиллаком»

