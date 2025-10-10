Валттери Боттас: «Уже посетил базу «Кадиллака». Не ожидал, что она окажется настолько продвинутой»
Боттас отметил, что уже побывал на базе «Кадиллака».
Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что уже успел посетить базу «Кадиллака», за который будет выступать в следующем сезоне.
«Думаю, в этот уик-энд «Мерседес» и «Кадиллак» обсудят вопрос моей работы с симулятором. Я смогу рассказать об этом позже.
Я уже посетил базу команды в Сильверстоуне – просто бегло осмотрелся: не ожидал, что она окажется настолько продвинутой. Конечно, предстоит еще много работы, но то, что я увидел, было впечатляющим. Это придает мне уверенности в будущем», – сказал Боттас.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
