Джонни Херберт: «Макларен» уже выиграл Кубок конструкторов – теперь пора позволить Норрису и Пиастри бороться»

Херберт призвал «Макларен» не вмешиваться в борьбу между Норрисом и Пиастри.

Бывший пилот «Ф-1» Джонни Херберт считает, что в оставшихся шести гонках сезона «Макларен » не должен вмешиваться в борьбу за титул между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри .

«Ландо оказывает давление на Оскара и при этом сам хорошо выступает. Он снова показывает скорость, они оба очень близки друг к другу по темпу. Сейчас они должны показать свои сильные стороны.

Ключевой момент заключается в том, что «Макларен» должен позволить им бороться, ведь они уже выиграли Кубок конструкторов второй год подряд – что впечатляет. Теперь пора позволить пилотам бороться», – сказал Херберт.

Джонни Херберт: «По комментариям Пиастри заметно, что его броня, не выдерживая давления, пошла трещинами»

