Кубок конструкторов 1988-го – лучший в истории «Макларена» по версии сайта «Ф-1», 2025-го – 3-й, 2024-го – 6-й
На Гран-при Сингапура «Макларен» в десятый раз в истории стал чемпионом среди коллективов «Формулы-1» и вышел на чистое второе место по данному показателю – больше Кубков конструкторов лишь у «Феррари».
Официальный сайт серии поделился рейтингом титулов.
Первое место заняла легендарная кампания 1988 года, когда Ален Прост и Айртон Сенна выиграли 15 из 16 гонок. На второй строчке расположился сезон-1984 с Ники Лаудой и Простом, а команда Ландо Норриса и Оскара Пиастри стала третьей (2025-й) и шестой (2024-й).
Рейтинг Кубков конструкторов «Макларена» (сайт «Ф-1»)
1. 1988 год (Ален Прост, Айртон Сенна, 15 побед в 16 гонках, 199 очков)
2. 1984 (Ники Лауда, Ален Прост, 12/16, 143,5)
3. 2025 (Ландо Норрис, Оскар Пиастри, 12/18, 650 на данный момент)
4. 1989 (Ален Прост, Айртон Сенна, 10/16, 141)
5. 1998 (Мика Хаккинен, Дэвид Култхард, 9/16, 156)
6. 2024 (Ландо Норрис, Оскар Пиастри, 6/24, 666)
7. 1974 (Эмерсон Фиттипальди, Дэнни Халм, 4/15, 73)
8. 1991 (Айртон Сенна, Герхард Бергер, 8/16, 139)
9. 1990 (Айртон Сенна, Герхард Бергер, 6/16, 121)
10. 1985 (Ники Лауда, Ален Прост, 6/16, 90)
Современный «Макларен» лучший в истории? Наш рейтинг
«Макларен» уже чемпион «Ф-1» – почему он так разнес пелотон? Все факторы