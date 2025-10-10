Кубок конструкторов 1988-го – лучший в истории «Макларена» по версии сайта «Ф-1», 2025-го – 3-й, 2024-го – 6-й

Сайт «Ф-1» назвал лучшие командные титулы «Макларена».

На Гран-при Сингапура «Макларен» в десятый раз в истории стал чемпионом среди коллективов «Формулы-1» и вышел на чистое второе место по данному показателю – больше Кубков конструкторов лишь у «Феррари».

Официальный сайт серии поделился рейтингом титулов.

Первое место заняла легендарная кампания 1988 года, когда Ален Прост и Айртон Сенна выиграли 15 из 16 гонок. На второй строчке расположился сезон-1984 с Ники Лаудой и Простом, а команда Ландо Норриса и Оскара Пиастри стала третьей (2025-й) и шестой (2024-й).

Рейтинг Кубков конструкторов «Макларена » (сайт «Ф-1»)

1. 1988 год (Ален Прост, Айртон Сенна, 15 побед в 16 гонках, 199 очков)

2. 1984 (Ники Лауда, Ален Прост, 12/16, 143,5)

3. 2025 (Ландо Норрис, Оскар Пиастри, 12/18, 650 на данный момент)

4. 1989 (Ален Прост, Айртон Сенна, 10/16, 141)

5. 1998 (Мика Хаккинен , Дэвид Култхард, 9/16, 156)

6. 2024 (Ландо Норрис, Оскар Пиастри, 6/24, 666)

7. 1974 (Эмерсон Фиттипальди, Дэнни Халм, 4/15, 73)

8. 1991 (Айртон Сенна, Герхард Бергер, 8/16, 139)

9. 1990 (Айртон Сенна, Герхард Бергер, 6/16, 121)

10. 1985 (Ники Лауда, Ален Прост, 6/16, 90)

