Макс Ферстаппен: «Благодаря Мекьесу «Ред Булл» лучше понимает свои проблемы»

Ферстаппен высказался о вкладе Мекьеса в прогресс «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» прокомментировал мнение руководителя команды Лорана Мекьеса: француз отметил, что не внес никакого вклада в недавние успехи коллектива.

«Думаю, Лоран слишком любезен. В конце концов очень хорошо, что мы подходим к гонкам как к командной работе. Мы всегда старались вникнуть в детали, понять, в чем наши слабости. За последние несколько гонок наше положение значительно улучшилось.

Возможно, [в Сингапуре ] болид был не так хорош, как в прошлый уик-энд [в Азербайджане ]. Но порой ты завершаешь гонку несколько потерянным, не понимаешь, почему так вышло и как все исправить. Думаю, теперь мы лучше все понимаем. За счет того, что мы задаемся правильными вопросами, во что очень вовлечен Лоран, все работает хорошо», – сказал Ферстаппен.

