Макс Ферстаппен: «Благодаря Мекьесу «Ред Булл» лучше понимает свои проблемы»
Пилот «Ред Булл» прокомментировал мнение руководителя команды Лорана Мекьеса: француз отметил, что не внес никакого вклада в недавние успехи коллектива.
«Думаю, Лоран слишком любезен. В конце концов очень хорошо, что мы подходим к гонкам как к командной работе. Мы всегда старались вникнуть в детали, понять, в чем наши слабости. За последние несколько гонок наше положение значительно улучшилось.
Возможно, [в Сингапуре] болид был не так хорош, как в прошлый уик-энд [в Азербайджане]. Но порой ты завершаешь гонку несколько потерянным, не понимаешь, почему так вышло и как все исправить. Думаю, теперь мы лучше все понимаем. За счет того, что мы задаемся правильными вопросами, во что очень вовлечен Лоран, все работает хорошо», – сказал Ферстаппен.
