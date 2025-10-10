Дженсон Баттон: «В «Феррари» боятся провала – но так нельзя»

Баттон предостерег «Феррари» от смены руководителя.

Чемпион «Ф-1» 2009 года Дженсон Баттон убежден, что «Феррари» не следует менять руководителя команды Фредерика Вассера в случае неудачного старта в следующем сезоне.

«Нельзя бояться провала. Но именно с этим сталкиваются в «Феррари». Думаю, там все чувствуют, что их запросто могут выкинуть за дверь – а это неприятное ощущение. Команде нужна стабильность. Она придает всем уверенности, включая пилотов.

Поэтому надеюсь, что в следующем году ничего такого не произойдет. Хочется, чтобы они провели весь сезон вместе, ведь многое изменится не только в первой гонке [из-за смены регламента], но и в последней. Очень многое поменяется по ходу года.

Это отличная команда. Мне кажется, у них хорошее руководство. Да и разве может быть более сильный состав пилотов, не так ли?» – сказал Баттон.

