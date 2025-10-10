Фернандо Алонсо: «Возможно, удастся заработать очки еще в двух-трех гонках»

Алонсо отметил, что поборется за очки еще в нескольких гонках.

Пилот «Астон Мартин » полагает, что сможет финишировать еще в нескольких гонках до конца сезона.

«Думаю, мы заработаем очки еще в некоторых гонках. Этот этап [в Сингапуре] был одним из тех, где мы рассчитывали взять очки. Возможно, удастся это сделать еще в двух-трех заездах.

Мы знаем, что в двух или трех уик-эндах добраться до очков будет невозможно, так что нужно понять, как лучше работать на трассе. Если говорить даже об этом уик-энде, мы очень хорошо его начали, а затем темп болида несколько ухудшился. Нужно добиться прогресса в этом направлении в следующем году», – сказал Алонсо.

