Маттиа Бинотто: «Ауди» и «Феррари» отличаются как день и ночь»

Бинотто рассказал, в чем особенности работы в «Ауди».

Руководитель проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто поделился впечатлениями от работы в немецком коллективе и сравнил его со своей прошлой командой – «Феррари».

«Заубер », чьи акции были выкуплены немецкой компанией, в следующем году сменит название на «Ауди », а команда получит заводской статус.

«Здесь все основано не просто на страсти. Есть план, который нужно реализовать. Есть кое-что, в чем «Ауди» хороша, – планирование. Наша цель – выиграть чемпионат к 2030 году. Мы знаем, что это долгий путь. Нужно предпринимать определенные шаги, при этом важно прогрессировать каждый год.

Между «Ауди» и «Феррари» большая разница. Это как день и ночь.

Дело в людях, в культурах разных стран, в организации компаний. Я провел в «Феррари » почти 30 лет, я знал практически каждого сотрудника. [В «Ауди»] я все еще учусь, узнаю культуру и людей – и это приносит мне удовольствие», – рассказал Бинотто.

