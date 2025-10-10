  • Спортс
  • Кандидатка в президенты ФИА Виллар: «Текущая избирательная процедура вызывает опасения насчет соответствия уставу»


Кандидатка в президенты ФИА Виллар: «Текущая избирательная процедура вызывает опасения насчет соответствия уставу»

Один из кандидатов в президенты ФИА недоволен ситуацией перед выборами.

Гонщица и кандидатка в президенты ФИА Лаура Виллар заявила, что в федерации внесли ряд изменений, которые могли нарушать устав.

На днях стало известно, что ФИА требует от претендентов сформировать команду из 11 человек: среди них 7 кандидатов на роль вице-президента – причем последние должны представлять различные регионы.

Выбирать можно только из списка ФИА, в который входит 29 человек. Южную Америку представляет только один – Фабиана Экклстоун, жена бывшего босса «Ф-1» Берни Экклстоуна. Она уже подтвердила, что пойдет на выборы в команде действующего президента Мохаммеда бен Сулайема. Выдвигаться от двух разных команд запрещено.

Таким образом остальные кандидаты, включая бывшего стюарда Тима Мейера и модель Виржини Филиппо, скорее всего, не смогут принять участие в выборах.

«В настоящее время между моей юридической командой и администрацией ФИА ведутся официальные переговоры, поскольку текущая избирательная процедура вызывает обоснованные опасения насчет ее соответствия уставу ФИА.

Независимые юридические заключения, полученные моей командой, также подтверждают, что ряд недавних процессуальных изменений не соответствует законодательству – они должны быть исправлены», – заявила Виллар.

Бен Сулайем останется единственным кандидатом на пост президента ФИА. Соперники не смогут собрать команду по правилам Федерации
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
