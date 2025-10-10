Габриэл Бортолето: «Возможно, однажды поучаствую в «Инди-500»

Бортолето хотел бы принять участие в «Инди-500» в будущем.

Пилот «Заубера » Габриэл Бортолето рассказал о своем отношении к участию в других гоночных сериях. В частности, бразилец отметил, что с удовольствием выступит в «500 милях Индианаполиса» в будущем.

«Что-то в моем списке занимает более высокие позиции – но в целом я бы хотел попробовать все. Все знают, что «Инди-500» опасна, но почему нужно отказываться от такого адреналина? Возможно, однажды я поучаствую там. Но только в далеком будущем. Сейчас это не вариант», – отметил Бортолето.

