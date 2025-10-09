Джонни Херберт: «Решение стюардов оштрафовать Хэмилтона было правильным»

Херберт считает правильным штраф Хэмилтона в Сингапуре.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт прокомментировал штраф, который Льюис Хэмилтон получил после финиша Гран-при Сингапура.

Хэмилтон был оштрафован на 5 секунд и потерял 7-ю позицию, поскольку на последнем круге, пытаясь добраться до финиша на болиде, на котором почти полностью отказали тормоза, срезал четыре поворота.

«Решение стюардов оштрафовать Льюиса было правильным, потому что он действительно срезал несколько поворотов, даже не пытаясь затормозить. Так что он получил по заслугам.

Поэтому да, стюарды приняли верное решение. Ну а Фернандо Алонсо сделал все от него зависящее, чтобы стюарды узнали о его недовольстве. И я думаю, всем в итоге стало довольно очевидно, что Льюис позволил себе некоторые вольности в попытке все-таки добраться до финиша. Однако позволять себе подобные вольности и жульничать все-таки не стоит», – рассказал Херберт.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора