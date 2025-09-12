Президент ФИА: «Не у всех сильный характер. Не все – как я, а я не похож ни на кого другого»

Бен Сулайем сообщил, что ни на кого не похож.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем рассказал о своей личности и восприятии критики.

«Не у всех сильный характер. Не все – как я, а я не похож ни на кого другого.

Но я воспринимаю [критику] иначе. Я воспринимаю ее как ответственный человек. Я думаю так: если я ее получаю, значит, другие тоже. Так что давайте это исправим. Но это тяжело», – признался Мохаммед.

