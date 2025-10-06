  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Лео Туррини: «Хэмилтон с трудом доезжает до финиша, Леклер захлебывается в черной дыре кризиса, из которой не видно выхода»
5

Лео Туррини: «Хэмилтон с трудом доезжает до финиша, Леклер захлебывается в черной дыре кризиса, из которой не видно выхода»

Туррини проанализировал печальный уик-энд «Феррари».

Итальянский журналист Лео Туррини высказался об эмоциях, которые испытывают тифози после неудачи Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на Гран-при Сингапура.

«Два года назад, в 2023 году, в сезоне, который подчинил себе доминирующий «Ред Булл», «красные» воспользовались единственным шансом, предложенным судьбой. Именно в тот сингапурский вечер, на объективно абсурдной трассе – если не считать магию ночных огней, превращающих темноту в день.

Тогда Сайнс одержал победу и принес Фреду Вассеру первый успех в качестве главы гоночной команды из Маранелло.

Прошло 24 месяца. Теперь Хэмилтон с трудом доезжает до финиша безликой гонки из-за проблем с тормозами, а Леклер борется и надрывается, захлебываясь в черной дыре кризиса, из которой не видно выхода.

Добавлю: с тех пор, как стало ясно, что 2025-й не станет тем самым годом для чемпионства, нам объяснили, мол, второе место в Кубке конструкторов – тоже цель.

И вот мы тут: не только «Макларен» празднует командный титул, но и «Мерседес» заставляет бедных «Гарцующих жеребцов» глотать пыль. Расселл великолепен, а наш Гарри Поттер, он же Кими Антонелли, продолжает расти. И Ферстаппен на месте – он готов воспользоваться потенциальной семейной ссорой между Норрисом и Пиастри (ну, поздравления Стелле с десятой короной «Макларена» – и удачи в следующей потасовке между Ландо и Оскаром, ага).

Я это скажу: нынешняя «Феррари» не просто не соответствует своей традиции. Хуже всего то, что всего лишь через несколько недель после подтверждения Фреда Вассера на посту руководителя не ощущается никакого поворота, нет чувства приближающегося восстановления репутации на трассе. Разочарование Хэмилтона и Леклера – очень плохой сигнал, вот и все.

В двух словах, «Феррари» не может и не должна капитулировать. Тем более что ситуация парадоксальна: «Ф-1» никогда не была настолько популярной во всем мире, а самый известный бренд на земле меланхолично блекнет на заднем плане.

Так больше продолжаться не может», – написал обозреватель.

Шарль Леклер: «Сейчас «Феррари» явно уступает в скорости трем топ-командам, и это неприятно»

Фредерик Вассер: «В болиде «Феррари» был потенциал, не получилось собрать все воедино в ключевой момент»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: блог Лео Туррини
logoМерседес
logoОскар Пиастри
logoФеррари
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoКарлос Сайнс
logoАндреа Кими Антонелли
logoМакларен
logoАндреа Стелла
logoРед Булл
logoДжордж Расселл
Лео Туррини
logoШарль Леклер
logoФредерик Вассер
logoЛандо Норрис
Гран-при Сингапура
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Оскар Пиастри о том, есть ли фаворитизм в «Макларене»: «Нет»
113 минут назад
Питер Уиндзор о «правилах папайи»: «Что касается гениального плана Зака Брауна, то это полный бардак»
114 минут назад
Гран-при Сингапура впервые в истории завершился без сходов
238 минут назад
Лоран Мекьес: «Борьба за победу в Сингапуре очень многое значит для «Ред Булл»
146 минут назад
Джеймс Воулз: «Победа «Макларена» в Кубке конструкторов вдохновляет «Уильямс»
сегодня, 09:21
Дэймон Хилл о победе Расселла: «По-ферстаппеновски»
1сегодня, 08:56
Макс Ферстаппен: «Ничего не шло гладко, было много проблем с переключениями передач»
1сегодня, 08:33
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2025
18сегодня, 08:30
Фредерик Вассер о проблемах с тормозами у Хэмилтона: «С точки зрения безопасности все было в норме»
12сегодня, 08:01
Шарль Леклер о сезоне-2025: «У «Феррари» никакого прогресса. Это мотивирует стараться сильнее»
4сегодня, 07:28
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
55 минут назад
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото