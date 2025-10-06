Лео Туррини: «Хэмилтон с трудом доезжает до финиша, Леклер захлебывается в черной дыре кризиса, из которой не видно выхода»

Туррини проанализировал печальный уик-энд «Феррари».

Итальянский журналист Лео Туррини высказался об эмоциях, которые испытывают тифози после неудачи Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на Гран-при Сингапура .

«Два года назад, в 2023 году, в сезоне, который подчинил себе доминирующий «Ред Булл », «красные» воспользовались единственным шансом, предложенным судьбой. Именно в тот сингапурский вечер, на объективно абсурдной трассе – если не считать магию ночных огней, превращающих темноту в день.

Тогда Сайнс одержал победу и принес Фреду Вассеру первый успех в качестве главы гоночной команды из Маранелло.

Прошло 24 месяца. Теперь Хэмилтон с трудом доезжает до финиша безликой гонки из-за проблем с тормозами, а Леклер борется и надрывается, захлебываясь в черной дыре кризиса, из которой не видно выхода.

Добавлю: с тех пор, как стало ясно, что 2025-й не станет тем самым годом для чемпионства, нам объяснили, мол, второе место в Кубке конструкторов – тоже цель.

И вот мы тут: не только «Макларен» празднует командный титул, но и «Мерседес » заставляет бедных «Гарцующих жеребцов» глотать пыль. Расселл великолепен, а наш Гарри Поттер, он же Кими Антонелли, продолжает расти. И Ферстаппен на месте – он готов воспользоваться потенциальной семейной ссорой между Норрисом и Пиастри (ну, поздравления Стелле с десятой короной «Макларена» – и удачи в следующей потасовке между Ландо и Оскаром, ага).

Я это скажу: нынешняя «Феррари» не просто не соответствует своей традиции. Хуже всего то, что всего лишь через несколько недель после подтверждения Фреда Вассера на посту руководителя не ощущается никакого поворота, нет чувства приближающегося восстановления репутации на трассе. Разочарование Хэмилтона и Леклера – очень плохой сигнал, вот и все.

В двух словах, «Феррари» не может и не должна капитулировать. Тем более что ситуация парадоксальна: «Ф-1» никогда не была настолько популярной во всем мире, а самый известный бренд на земле меланхолично блекнет на заднем плане.

Так больше продолжаться не может», – написал обозреватель.

