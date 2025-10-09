«Альпин» определится с составом пилотов на следующий сезон в ноябре (GP Blog)

Состав «Альпин» на сезон-2026 станет известен в ноябре.

Руководство команды «Альпин » окончательно определится с составом пилотов на сезон-2026 в следующем месяце.

По информации GP Blog, в «Альпин» на место напарника для Пьера Гасли , который недавно продлил контракт с командой, рассматривают Франко Колапинто , Пауля Арона и Джека Дуэна .

При этом отмечается, что наиболее высокие шансы сохраняет Колапинто – аргентинец прибавил во второй половине сезона и зачастую не уступает в скорости Гасли, а также на его стороне фактор финансовой поддержки со стороны спонсоров из Южной Америки.

