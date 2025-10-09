0

«Альпин» определится с составом пилотов на следующий сезон в ноябре (GP Blog)

Состав «Альпин» на сезон-2026 станет известен в ноябре.

Руководство команды «Альпин» окончательно определится с составом пилотов на сезон-2026 в следующем месяце.

По информации GP Blog, в «Альпин» на место напарника для Пьера Гасли, который недавно продлил контракт с командой, рассматривают Франко Колапинто, Пауля Арона и Джека Дуэна.

При этом отмечается, что наиболее высокие шансы сохраняет Колапинто – аргентинец прибавил во второй половине сезона и зачастую не уступает в скорости Гасли, а также на его стороне фактор финансовой поддержки со стороны спонсоров из Южной Америки.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoПьер Гасли
logoАльпин
logoДжек Дуэн
logoФормула-1
Пауль Арон
logoФранко Колапинто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Льюис Хэмилтон об охлаждающих жилетах: «Не нужно обязывать гонщиков что-то делать»
24 минуты назад
Макс Ферстаппен: «Производство собственного двигателя – это риск для «Ред Булл». Хотя риском было и прийти в «Ф-1» и создать команду»
42 минуты назад
Джон Элканн: «Тифози ждут от «Феррари» побед в «Ф-1», как в WEC»
3сегодня, 10:54
Журналист Барретто об авариях Лоусона: «В «Ред Булл» говорят, что это неприемлемо»
1сегодня, 10:17
Экс-пилот «Ф-1» Бланделл лишен прав на полгода за превышение скорости
2сегодня, 09:53
Двукратный чемпион WRC Рованпера нацелен на переход в «Ф-2» и «Ф-1» после «Супер-Формулы»
7сегодня, 09:18
Джонни Херберт: «Ферстаппена нельзя списывать, но нужна удача. Максу вновь комфортно в болиде»
2сегодня, 08:58
Сэм Берд: «Уход Цуноды из «Ред Булл» – вопрос времени. Случится ли это до конца сезона?»
4сегодня, 08:27
Мика Хаккинен о подготовке дочери к «Ф-1»: «Гонщицы пробьются на высший уровень к 2030-му – Элла или кто-то еще»
11сегодня, 08:06
Двукратный чемпион WRC Рованпера покинет ралли и перейдет в «Супер-Формулу»
6сегодня, 07:33
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13