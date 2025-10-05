  • Спортс
  • Фредерик Вассер: «В болиде «Феррари» был потенциал, не получилось собрать все воедино в ключевой момент»
21

Фредерик Вассер: «В болиде «Феррари» был потенциал, не получилось собрать все воедино в ключевой момент»

В «Феррари» прокомментировали очередную неудачу в «Ф-1».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался после шестого места Шарля Леклера и восьмой позиции Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сингапура.

«Трудности начались еще до квалификации. В первой практике был хороший темп, а затем мы не смогли показать себя на трассе. Не получилось извлечь максимум из болида и пилотов.

В квалификации мы стали быстрейшими в первом сегменте, но затем показали то же время в третьем. Сегодня же основная сложность состояла в том, что мы стартовали слишком далеко, оказались в середине пелотона и испытывали большие проблемы с охлаждением. Не с первого круга, но с третьего и до последнего.

Когда мы атаковали чуть сильнее с Хэмилтоном, темп был хорошим, даже очень хорошим. Проблема в том, что мы смогли атаковать лишь на протяжении одного процента дистанции. Так хорошие результаты не покажешь.

В болиде был потенциал, мы продемонстрировали его в первой тренировке и первом сегменте квалификации, но затем не получилось собрать все воедино в ключевой момент – скажем, в третьем сегменте. Мы не смогли воспользоваться эволюцией трассы и оказались слишком далеко. Нам пришлось сыграть роли догоняющих, вот в чем главная сложность», – отметил француз в эфире итальянского Sky Sport.

Льюис Хэмилтон: «Пришлось всеми силами остужать тормоза. Я не получил никакого преимущества, срезав несколько поворотов»

Шарль Леклер: «Приходилось беречь тормоза на протяжении практически всей гонки»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Сингапура
logoФеррари
logoФредерик Вассер
logoШарль Леклер
logoФормула-1
