Джордж Расселл: «Не знаем, откуда взялась такая скорость «Мерседеса», но я в любом случае очень рад победе»

Расселл доволен победой в Сингапуре.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Сингапура , отметив, что был очень рад победе и очень высокой скорости болида по ходу заезда.

«Потрясающее чувство. Особенно с учетом того, что случилось пару лет назад. Тогда мы упустили возможность, но сегодня отыгрались.

Я очень благодарен команде, которая великолепно отработала весь уик-энд. Мы не знаем, откуда взялась такая скорость «Мерседеса», но я в любом случае очень рад.

В пятницу у меня был очень тяжелый день по ряду причин, я не чувствовал себя достаточно комфортно, но к третьему сегменту я раскатился.

Поначалу, когда я увидел, что Макс собирается стартовать на «софте», я немного занервничал. Но в итоге мы отлично провели первый отрезок, и смогли создать отрыв», – рассказал Расселл.

