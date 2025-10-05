Стюарды расследуют многочисленные срезки трассы Хэмилтоном в конце Гран-при Сингапура

Хэмилтон может потерять 7-е место в Сингапуре.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон может лишиться 7-й позиции на финише Гран-при Сингапура и получить штраф.

Стюарды расследуют многочисленные срезки трассы, которые Хэмилтон допустил на последнем круге, стараясь добраться до финиша на поврежденном болиде.

В конце заезда на болиде Хэмилтона почти полностью отказали тормоза и Льюис потерял более 40 секунд, но все-таки сумел финишировать впереди Фернандо Алонсо .

Если Хэмилтона оштрафуют, он может потерять как минимум одну позицию.

