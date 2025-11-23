2

Ланс Стролл о сходе: «Бортолето не нарочно это сделал, он хороший парень»

Стролл прокомментировал аварию с Бортолето и сход в Вегасе.

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл сообщил, что не в обиде на соперника из «Заубера» Габриэла Бортолето из-за инцидента на старте Гран-при Лас-Вегаса. Оба гонщика сошли с дистанции.

«К сожалению, я получил удар на старте гонки, и все было закончено в первом повороте.

Это гонки. Такое случается, и это невеселая ситуация – как для Габриэла, так и для меня. Но он не нарочно это сделал, он хороший парень.

На бумаге мы не были слишком уж конкурентоспособными, так что вряд ли могли достичь многого.

Надеюсь, получится выступить сильнее на следующем уик-энде. На каких-то трассах машина оживает. Надеюсь, Катар – один из таких треков», – сообщил Ланс.

Бортолето и Стролл сошли после аварии на старте Гран-при Лас-Вегаса, Пиастри и Лоусон столкнулись

Бортолето потеряет 5 позиций на старте Гран-при Катара за столкновение со Строллом

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Астон Мартин»
logoЛанс Стролл
logoФормула-1
logoЗаубер
logoГран-при Лас-Вегаса
logoАстон Мартин
logoГабриэл Бортолето
logoГран-при Катара
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джонатан Уитли о сходе Бортолето: «Легко забыть, что это его первый сезон в «Ф-1»
вчера, 18:59
Гюнтер Штайнер: «Если в следующем году у Хэмилтона ничего не получится, то не думаю, что он захочет выступать в 2027-м»
вчера, 18:30
Президент ФИА: «Гран-при Катара – это больше, чем гонка. Это символ амбиции страны»
вчера, 18:02
Серхио Перес: «Ферстаппен станет лучшим пилотом в истории спорта. Проект «Ред Булл» создан для него»
вчера, 17:33
Руководитель «Кадиллака»: «Наши амбиции безграничны. Задача – построить успешную команду «Ф-1»
вчера, 17:07
Росс Браун: «Нет повода считать, что Хэмилтон не справится в «Феррари»
вчера, 16:31
Фредерик Вассер: «Хэмилтону нужно успокоиться и сконцентрироваться на оставшихся двух гонках»
вчера, 14:59
Макс Ферстаппен о Норрисе: «Все прогрессируют – это касается не только Ландо. Но я не соврал, когда сказал, что его время придет»
вчера, 14:41
Пьер Гасли о старте в Лас-Вегасе: «Бортолето действовал слишком оптимистично. «Альпин» могла побороться за очки»
вчера, 14:07
Лоран Мекьес: «В случае с Цунодой «Ред Булл» упустил очки еще в квалификации»
вчера, 13:39
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото