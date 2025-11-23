Ланс Стролл о сходе: «Бортолето не нарочно это сделал, он хороший парень»

Стролл прокомментировал аварию с Бортолето и сход в Вегасе.

Пилот «Астон Мартин » Ланс Стролл сообщил, что не в обиде на соперника из «Заубера » Габриэла Бортолето из-за инцидента на старте Гран-при Лас-Вегаса. Оба гонщика сошли с дистанции.

«К сожалению, я получил удар на старте гонки, и все было закончено в первом повороте.

Это гонки. Такое случается, и это невеселая ситуация – как для Габриэла, так и для меня. Но он не нарочно это сделал, он хороший парень.

На бумаге мы не были слишком уж конкурентоспособными, так что вряд ли могли достичь многого.

Надеюсь, получится выступить сильнее на следующем уик-энде. На каких-то трассах машина оживает. Надеюсь, Катар – один из таких треков», – сообщил Ланс.

Бортолето и Стролл сошли после аварии на старте Гран-при Лас-Вегаса, Пиастри и Лоусон столкнулись

Бортолето потеряет 5 позиций на старте Гран-при Катара за столкновение со Строллом