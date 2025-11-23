Джордж Расселл: «2-е или 3-е место – для меня это ничего не меняет. Хочу бороться за победы»

Расселл поделился впечатлениями от этапа в Лас-Вегасе.

Пилот «Мерседеса » объяснил, почему потерял темп на последних кругах Гран-при Лас-Вегаса.

Расселл финишировал в гонке третьим, однако за счет дисквалификации Ландо Норриса (которого, как и в случае с Оскаром Пиастри, исключили из протокола из-за износа планки) поднялся на вторую строчку.

Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен .

«На первом отрезке темп был неплохим, я провел хороший старт – вероятно, я был всего на десятую или около того медленнее Макса.

После пит-стопа я увидел возможность для атаки. Два круга я атаковал изо всех сил, в результате чего израсходовал шины. Я понимал, что следующие 20 кругов до финиша будут очень трудными, так что было не особо весело. Мне было тяжело проходить левые повороты.

Жалею ли я о своем подходе? О таком всегда можно рассуждать. По правде говоря, если бы я сидел на месте Ландо, для меня бы это ничего не изменило.

Я хочу бороться за победы. Я увидел потенциальный шанс, посчитав, что у Макса будут трудности на первом круге после пит-стопа – я должен был попытаться.

Если бы на последних кругах я сохранил шины, то сидел бы здесь все еще третьим, вероятно, размышляя о том, что было бы, если бы я атаковал. Так что у меня нет никаких сожалений. Гонка просто получилась не лучшей», – сказал Расселл до того, как было объявлено о дисквалификации Норриса.

Возвращение интриги в «Ф-1»: Ферстаппен почти догнал Норриса из-за дисквалификации «Макларена»!

