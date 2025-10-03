Джордж Расселл: «Все прошло не лучшим образом, но в Сингапуре ситуация очень быстро может измениться»

Расселл надеется отыграться по ходу уик-энда в Сингапуре.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура , отметив, что после своей аварии рассчитывает реабилитироваться и улучшить результаты.

«Несмотря на то, что из-за инцидента с аварией мы не в полном объеме выполнили программу на вторую практику, в целом наша машина, как кажется, показала хороший темп.

Да, мы не собрали хороший круг, но если соединить лучшие времена на каждом секторе, то время круга получится очень неплохим. Пятница и правда прошла не лучшим образом, но в Сингапуре ситуация очень быстро может измениться, так что я с нетерпением жду следующего дня», – рассказал Расселл.

Расселл врезался в барьеры, 2-я практика в Сингапуре прервана красными флагами